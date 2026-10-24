Кандидат в вице-президенты от Нигерийского демократического конгресса (NDC) Рабиу Кванквасо заявил в Джосе, Нигерия, что правительство во главе с кандидатом в президенты Питером Оби в случае победы на выборах 2027 года сосредоточится на безопасности, образовании, сельском хозяйстве и создании рабочих мест. Об этом сообщает Premium Times Nigeria.

Кванквасо сделал заявление на встрече в формате ратуши с заинтересованными сторонами в городе Джос, штат Плато. В мероприятии приняли участие партийные лидеры, сторонники, представители гражданского общества и журналисты. Питер Оби не прибыл на встречу.

По словам Кванквасо, Оби позвонил ему ранее в пятницу и объяснил, что не смог приехать в штат Плато из-за обстоятельств, не зависящих от него. Он также сообщил, что оба кандидата планируют вернуться в штат для другой встречи.

Безопасность и образование

Кванквасо, бывший губернатор штата Кано и министр обороны, назвал среди наиболее острых проблем Нигерии отсутствие безопасности, бедность, голод, безработицу и упадок промышленности. Он раскритиковал то, что назвал безразличием политических лидеров к регулярным убийствам, связанным с бандитизмом, повстанческой деятельностью и межобщинным насилием.

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Кванквасо заявил, что администрация Оби будет расширять доступ к образованию, прежде всего в северной Нигерии. Ссылаясь на свой опыт руководства штатом Кано, он сказал, что местные власти обеспечивали детям возможность учиться в начальной школе, а учащимся, отвечавшим требованиям, — продолжать образование в средних и высших учебных заведениях.

Рабочие места и поддержка фермеров

Кванквасо связал безработицу среди молодежи с упадком промышленных предприятий и фабрик, в том числе в штате Плато. По его словам, предложенная администрация сосредоточится на восстановлении сельского хозяйства, поддержке фермеров и создании рабочих мест для молодых нигерийцев.

В то же время Кванквасо не привел конкретных показателей по созданию рабочих мест и не объяснил, как планируется финансировать эти программы. Он призвал жителей штата Плато поддержать тандем Оби—Кванквасо на президентских выборах 2027 года и защитить свои голоса.

Встреча состоялась на фоне попыток оппозиционных политиков сформировать альянс перед выборами. Ранее Кванквасо отвергал призывы уступить место Африканскому демократическому конгрессу или другой оппозиционной платформе.

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