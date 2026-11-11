Австралийский штат Квинсленд имеет самый длительный в стране средний срок завершения проектов наземных ветровых электростанций — около трёх лет. В то же время на штат приходится половина всех запланированных в Австралии мощностей наземной ветроэнергетики, сообщает ABC News Australia.

По данным Clean Energy Council, проекты в Квинсленде на 5,8 млрд австралийских долларов уже получили необходимое финансирование или находятся на этапе строительства. Если будут реализованы все одобренные проекты, установленная ветровая мощность штата может примерно в полтора раза превысить нынешнюю мощность его угольной генерации.

Что замедляет строительство

Бывший руководитель Origin Energy и старший научный сотрудник Grattan Institute Тони Вуд назвал среди причин медленного развития отрасли обеспокоенность местных общин, неопределённость политики, медленное строительство сетей передачи электроэнергии и рост стоимости работ.

Правительство Квинсленда изменило правила планирования: девелоперы ветровых и солнечных проектов должны проводить оценки социального воздействия и заключать соглашения о выгодах для общин. Власти также отменили два крупных ветровых проекта — Moonlight Range и Forest Wind, которые вместе могли обеспечивать электроэнергией около 760 тыс. домохозяйств.

Вуд также заявил, что правительство штата отказалось от целей в сфере возобновляемой энергетики, не объяснив чётко свою позицию в отношении возобновляемых источников. По его словам, это разочаровало инвесторов, которым необходимо более ясное понимание политики властей.

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Министр финансов и энергетики Квинсленда Дэвид Янецки заявил, что правительство поощряет частные инвестиции в новую генерацию. По его словам, энергетическая дорожная карта властей предусматривает более длительное использование угля, больше газа и частные инвестиции в возобновляемую энергетику.

Проекты и мощности

В Квинсленде работают 10 ветровых электростанций с более чем 500 турбинами, ещё 17 проектов одобрены или строятся. Крупнейшая действующая станция — MacIntyre Wind Farm возле Уорика мощностью 923 МВт, которая, по оценке, способна обеспечивать электроэнергией около 620 тыс. домохозяйств.

Крупнейшими будущими проектами могут стать Bungaban Wind Farm в регионе Вестерн-Даунс и Wongalee Wind Energy Project к западу от Таунсвилла. Каждый из них может иметь мощность до 1 400 МВт. После завершения всех запланированных объектов общее количество ветровых турбин в штате может вырасти до 1 383.

Генеральный директор Queensland Renewable Energy Council Кэти-Энн Малдер заявила, что девелоперам необходимо консультироваться с общинами и завоёвывать их доверие. Она также отметила, что отрасли нужна большая определённость в отношении энергетической политики, чтобы штат не потерял миллиарды долларов частных инвестиций.

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