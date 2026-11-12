Правительство штата Квинсленд в Австралии разрешило владельцам карт для пожилых людей, опекунов и сопровождающих лиц добавлять их в новое государственное приложение Service Queensland. При этом физические карты останутся действительными, а цифровой формат будет добровольным, сообщает ABC News Australia.

В приложении будет 22 вида документов

Service Queensland заменило приложение для цифровых водительских удостоверений. После обновления общее число лицензий и аккредитаций, которые можно хранить в приложении, составит 22.

Министр по обслуживанию клиентов Стив Минникин заявил, что изменения призваны предоставить пожилым жителям штата больше выбора и возможностей для доступа к государственным услугам — лично, по телефону или онлайн. Министр по делам семей, пожилых людей и услугам для людей с инвалидностью Аманда Стокер подчеркнула, что цифровые карты должны облегчить доступ к важным документам для тех, кто имеет на них право.

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Право выбора назвали ключевым

Исполнительный директор National Seniors Australia Крис Грайс положительно оценил изменения, отметив, что цифровая грамотность пожилых австралийцев существенно выросла в последние годы. В то же время, по его словам, для многих людей важно сохранить физические карты и возможность получать услуги лично.

Грайс также сказал, что опасения пожилых людей относительно цифровизации часто связаны с личной и кибербезопасностью. По его мнению, сочетание технологий с очными услугами позволяет людям проверять информацию, которую они получают на телефоне.

Отдельно власти штата объявили о запуске мобильного сервисного центра для региональных сообществ. Он будет регулярно посещать населенные пункты севера и крайнего севера Квинсленда, предоставляя государственные услуги на местах.

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