Власти австралийского штата Квинсленд могут рассмотреть введение более жёстких законов после двух отдельных случаев вандализма в отношении военных мемориалов в Кливленде и Херви-Бее. Премьер штата и министр по делам ветеранов Дэвид Крисафулли назвал повреждение мемориала в Кливленде «позорным».

По его словам, правительство будет следить за ходом дела в суде и рассмотрит более жёсткие законы, если в этом возникнет необходимость.

Как сообщает ABC News, в воскресенье утром в парке Анзак в Кливленде, к востоку от Брисбена, обнаружили разбитую колонну 106-летнего мемориального кенотафа. Фотографии показывают, что колонна, стоявшая на мемориале, упала и разбилась.

Около полудня в понедельник в полицейский участок пришёл 20-летний житель Кливленда, который сейчас помогает следствию. Полиция также разыскивает ещё трёх человек, о присутствии которых в районе во время инцидента сообщалось.

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Повреждённый флагшток в Херви-Бее

В другом случае камеры видеонаблюдения зафиксировали, как чёрный пикап Nissan Navara трижды врезался во флагшток местного отделения Лиги вернувшихся военнослужащих в Херви-Бее незадолго до 07:00. Полиция прибыла на место вскоре после этого и обнаружила неподалёку 38-летнего мужчину в автомобиле.

Мужчине предъявили ряд обвинений, в том числе в умышленном повреждении имущества, хранении ножа в общественном месте и правонарушениях, связанных с наркотиками. На капоте и лобовом стекле пикапа находился матрас.

Накануне Дня памяти

Оба инцидента произошли за несколько дней до Дня памяти, который отмечают 11 ноября. Глава местного отделения Лиги вернувшихся военнослужащих в Херви-Бее Брэд Грей заявил, что не ожидает успеть отремонтировать флагшток к памятным мероприятиям. При этом он отметил, что менять программу мероприятий в среду не планируют.

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