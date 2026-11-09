Правительство австралийского штата Квинсленд проверяет возможное мошенничество в программе Victim Assist Queensland, которая предоставляет финансовую помощь людям, пострадавшим от преступлений. Об этом сообщает ABC News.

Программа предусматривает выплаты на расходы, связанные с восстановлением после преступления, в частности на психологические консультации, юридические услуги и переезд. Непосредственные жертвы насильственных преступлений также могут получить единовременные выплаты.

Рост выплат

Количество заявлений и объем выплат по программе существенно выросли в последние годы. В 2024–2025 финансовом году Victim Assist Queensland выплатила почти $244 млн, тогда как годом ранее эта сумма составляла $100 млн. В 2022–2023 финансовом году выплаты были немного меньше $40 млн.

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В целом за последние годы сумма выплат по программе приблизилась к полумиллиарду долларов.

Возможное ужесточение правил

Министр по делам юстиции в отношении молодежи Лора Гербер заявила, что мошенничество с финансовой помощью является преступлением и отнимает поддержку у людей, которые в ней нуждаются. Она призвала тех, кто располагает информацией о возможном мошенничестве, предоставить ее.

Гербер не исключила ужесточения критериев программы для противодействия сомнительным заявлениям, но не ответила на вопросы о внутренних проверках ее эффективности. Директор Ассоциации по предотвращению сексуального насилия Джиллиан О'Брайен призвала осторожно подходить к возможным изменениям. Она отметила, что обязательное обращение в полицию может стать барьером для пострадавших от сексуального и домашнего насилия.

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