Квинсленд проверяет возможное мошенничество в программе помощи жертвам — ABC News Australia
Правительство австралийского штата Квинсленд проверяет возможное мошенничество в программе Victim Assist Queensland, которая предоставляет финансовую помощь людям, пострадавшим от преступлений. Об этом сообщает ABC News.
Программа предусматривает выплаты на расходы, связанные с восстановлением после преступления, в частности на психологические консультации, юридические услуги и переезд. Непосредственные жертвы насильственных преступлений также могут получить единовременные выплаты.
Рост выплат
Количество заявлений и объем выплат по программе существенно выросли в последние годы. В 2024–2025 финансовом году Victim Assist Queensland выплатила почти $244 млн, тогда как годом ранее эта сумма составляла $100 млн. В 2022–2023 финансовом году выплаты были немного меньше $40 млн.
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В целом за последние годы сумма выплат по программе приблизилась к полумиллиарду долларов.
Возможное ужесточение правил
Министр по делам юстиции в отношении молодежи Лора Гербер заявила, что мошенничество с финансовой помощью является преступлением и отнимает поддержку у людей, которые в ней нуждаются. Она призвала тех, кто располагает информацией о возможном мошенничестве, предоставить ее.
Гербер не исключила ужесточения критериев программы для противодействия сомнительным заявлениям, но не ответила на вопросы о внутренних проверках ее эффективности. Директор Ассоциации по предотвращению сексуального насилия Джиллиан О'Брайен призвала осторожно подходить к возможным изменениям. Она отметила, что обязательное обращение в полицию может стать барьером для пострадавших от сексуального и домашнего насилия.