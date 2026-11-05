Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о пожарах на двух нефтяных танкерах и буксире в Ормузском проливе. По утверждению КСИР, один из танкеров подорвался на морской мине, когда пытался двигаться к югу от пролива. Другой танкер загорелся в восточной части пролива при выходе из него, а буксир, подошедший для оказания ему помощи, также загорелся.

Сообщение британской службы

Отдельно служба UK Maritime Trade Operations, связанная с Королевскими военно-морскими силами Великобритании, сообщила об инциденте с танкером примерно в 50 морских милях к северу от катарского города Мадинат-эш-Шамаль. По данным службы, судно было поражено двумя неустановленными снарядами. Состояние экипажа, масштаб повреждений и возможное воздействие на окружающую среду на момент сообщения не были подтверждены.

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Данные о перевозках

Как сообщает OilPrice, КСИР накануне также заявил об уничтожении четырех нефтяных танкеров, которые, по его версии, подорвались на морских минах в районе к югу от Ормузского пролива, запрещенном Ираном для судоходства. Издание отмечает, что в последние недели число атак на суда в регионе возросло.

По данным Vortexa, которые приводит Reuters, экспорт нефти, конденсата и топлива с Ближнего Востока в октябре составил 17,1 млн баррелей в сутки против 18,9 млн баррелей в сутки в сентябре. Сервисы отслеживания танкеров предупреждают, что показатели могут быть пересмотрены после поступления дополнительных сведений о перевозках. Они все чаще используют спутниковые снимки, поскольку суда отключают транспондеры при прохождении Ормузского пролива.

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