Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции заявили, что четвёртый нефтяной танкер подорвался на мине и загорелся в Ормузском проливе. По утверждению иранской стороны, судно пыталось выйти из пролива южным маршрутом, который КСИР назвал несанкционированным.

Заявление КСИР

Как сообщает Anadolu Agency, супертанкер перевозил более 2 млн баррелей сырой нефти. В пресс-службе ВМС КСИР утверждают, что экипаж проигнорировал неоднократные радиопредупреждения не использовать южный проход через стратегическую водную артерию.

По версии КСИР, после подрыва на мине произошёл мощный взрыв, а судно загорелось. Иранские военные также заявили, что с начала пятницы это уже четвёртый случай пожара на танкере в Ормузском проливе.

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Сообщение UKMTO

Ранее Управление морских торговых операций Великобритании сообщило, что в 18:00 GMT неизвестный снаряд попал в судно в 40 морских милях к югу от иранского острова Лаван. По данным UKMTO, он поразил левый борт и вызвал пожар на борту. Экипаж судна находился в безопасности, а воздействия на окружающую среду не зафиксировали.

Неизвестно, идёт ли в сообщении UKMTO о том же судне, о котором заявили ВМС КСИР. В последние недели иранские власти сообщали о нескольких инцидентах с коммерческими судами в Ормузском проливе и вблизи него, в том числе о возможном повреждении танкеров морскими минами.

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