Корпус стражей Исламской революции заявил, что Иран снял самостоятельно установленное ограничение в 2 000 километров на дальность баллистических ракет. Об этом на пресс-конференции в Тегеране сообщил представитель КСИР генерал Хоссейн Мохебби, пишет Asharq Al-Awsat.

Заявление представителя КСИР

Отвечая на вопрос об ограничениях дальности ракет, Мохебби заявил, что для Ирана это ограничение снято. Он не уточнил, есть ли у Тегерана ракеты, способные превысить этот показатель, и сказал лишь, что Иран продемонстрирует свои возможности на практике, а не будет только делать заявления.

По данным издания, подтвержденной информации о наличии у Ирана ракет с дальностью более 2 000 километров нет. В то же время американские чиновники ранее заявляли, что технологии иранской космической программы могут быть использованы для создания межконтинентальных баллистических ракет.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Предупреждение верховного лидера

Заявление КСИР прозвучало через несколько дней после того, как верховный лидер Ирана Моджтаба Хомейни заявил, что любая угроза со стороны США или Израиля, независимо от ее вида и уровня, получит ответ без географических ограничений.

Инцидент возле Ормузского пролива

Тем временем иранские военные сообщили, что танкер к востоку от Ормузского пролива подорвался на мине и загорелся. Военные не назвали флаг судна и пункт его назначения. По их словам, танкер отключил навигационный маяк и находился в запретной зоне.

Читай нас в