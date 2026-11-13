Квотербек клуба НФЛ Baltimore Ravens Ламар Джексон пропустит от шести до десяти недель из-за сломанного и вывихнутого большого пальца руки. Об этом сообщает Sky Sports News.

Травма в первом розыгрыше

Джексон получил травму в первом розыгрыше в атаке в матче против Buffalo Bills, который Ravens проиграли со счетом 10:36. Пас-рашер Баффало Грег Руссо попал по руке, которой квотербек выполняет передачи.

Главный тренер Baltimore Ravens Джесси Минтер отметил, что сроки восстановления сложно предсказать. По его словам, травмы, требующие операции, обычно заживают в течение шести—десяти недель, а время возвращения Джексона будет определяться ходом его восстановления.

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Ситуация среди квотербеков

Перед игрой с Bills Джексон пропустил три матча из-за высокого растяжения голеностопного сустава. Он все еще может вернуться в этом сезоне, если Ravens смогут выйти в плей-офф.

В том же матче резервный квотербек Тайлер Хантли травмировал палец ноги в первой половине, поэтому на поле в качестве экстренного третьего квотербека вышел незадрафтованный новичок Джо Фаньяно. Ravens проиграли четыре матча подряд, имеют баланс 4–5 и занимают последнее место в дивизионе AFC North. В понедельник команда примет Los Angeles Chargers.

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