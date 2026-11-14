Квотербек Фернандо Мендоса в воскресенье проведет первый старт в регулярном сезоне NFL за «Лас-Вегас Рейдерс». Первый номер драфта 2026 года возглавит нападение команды Клинта Кубиака в игре против действующих победителей Супербоула «Сиэтл Сихокс» после обмена Кирка Казинса в «Миннесота Вайкингс» в последний день дедлайна, сообщает Sky Sports.

Дебют против чемпионов

Обладатель Трофея Хайсмана провел лето и первую половину сезона, обучаясь у Казинса. Аналитик Sky Sports NFL Фиби Шектер назвала защиту «Сихокс» феноменальной и отметила, что новичку будет непросто распознавать действия защитников соперника, в частности Ника Эмманвори, а также противостоять линии защиты.

Кубиак заявил, что команда ожидает от Мендосы руководства нападением и командой на поле. По его словам, тренерский штаб должен дать квотербеку много повторений на тренировках, чтобы он чувствовал себя комфортнее. Наставник «Рейдерс» ранее был координатором нападения «Сихокс», которые в феврале выиграли Супербоул с Сэмом Дарнольдом, Джексоном Смитом-Нджигбой и Кеннетом Уокером.

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Первые цифры Мендосы

Единственный выход Мендосы на поле в этом сезоне состоялся в октябре: в четвертой четверти матча против «Нью-Ингленд Пэтриотс», который «Рейдерс» проиграли со счетом 17:45. Тогда он выполнил шесть из восьми передач на 48 ярдов.

На студенческом уровне Мендоса привел «Индиана Хузьерс» к первому национальному титулу, не проиграв ни одного матча. Он набрал 3535 ярдов пасом, сделал 41 тачдаун и реализовал 72% передач. В нынешнем сезоне нападение «Рейдерс» занимает 15-е место в NFL по общему количеству ярдов, пятое — по пасовым ярдам и восьмое — по результативности.

Брок Бауэрс имеет больше всех в команде ярдов на приеме — 658 — и шесть тачдаунов, в среднем набирая 94 ярда за матч. Перед игрой «Рейдерс» имеют баланс побед и поражений 4-5, «Сихокс» — 5-4. «Сиэтл» во второй раз подряд возглавит Дрю Лок, который заменяет травмированного Дарнольда.

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