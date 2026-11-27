Некоторые из крупнейших прибрежных городов Африки, среди них Лагос в Нигерии и Александрия в Египте, оседают быстрее, чем считалось ранее. Исследователи проанализировали движение грунта под 20 африканскими прибрежными городами с помощью радарных снимков спутников Sentinel-1 Европейского космического агентства, сообщает BBC News.

Темпы оседания

Согласно исследованию, грунт под Александрией оседал в среднем на 6 мм в год, а под Лагосом — на 5 мм в год. Если такой темп сохранится, к 2050 году относительный уровень моря в Александрии может вырасти на 36% больше, чем прогнозировала Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата при сценарии среднего роста выбросов.

Значительное оседание также зафиксировали в Луанде, столице Анголы. В то же время Дурбан в Южной Африке оставался стабильным или немного поднимался. Спутниковые наблюдения позволили выявлять смещения земной поверхности от 1 мм в год, тогда как нехватка наземных станций ранее ограничивала локальный мониторинг в Африке.

Риски для городов

Оседание делает территории ниже относительно океана и усиливает опасность затоплений, связанную с повышением уровня моря вследствие изменения климата. Авторы работы, опубликованной в Science Advances, оценили, что к 2050 году под угрозой наводнений могут оказаться 7 млн человек, 1 млрд зданий и активы на сумму 180 млрд долларов.

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Отдельная оценка для Лагоса свидетельствует, что к концу века 4 млн человек могут ощутить воздействие экстремальных уровней моря. Ведущий автор исследования Олувасейи Дашо отметил, что последствия оседания часто незаметны в повседневной жизни, однако на протяжении десятилетий они существенно увеличивают риск затоплений.

Локальные причины и адаптация

Учёные связывают часть оседания с деятельностью человека. Одной из главных причин является чрезмерная добыча подземных вод: это может уплотнять грунт и вызывать проседание поверхности. В Александрии на процесс также может влиять Асуанская плотина, которая задерживает наносы Нила выше по течению и ограничивает пополнение земельных масс.

В Лагосе возможными факторами названы намыв территорий для создания искусственных островов и строительство на рыхлых грунтах. Исследователи указывают, что снизить риски могут альтернативные источники воды, выращивание менее водоёмких культур, противопаводковая защита и перенос критической инфраструктуры на более высокие участки.

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