«Детройт Лайонс» победили «Нью-Ингленд Пэтриотс» со счётом 35:10 в матче НФЛ на «Альянц-Арене» в Мюнхене, Германия. Команда из Детройта одержала седьмую победу в девяти матчах сезона, тогда как баланс «Пэтриотс» составляет пять побед и пять поражений.

Как сообщает Sky Sports News, раннинбек Джамир Гиббс набрал 252 ярда в атаке и оформил два тачдауна. Он совершил 22 выноса на 153 ярда, ещё 99 ярдов набрал на приёмах.

Травма квотербека «Пэтриотс»

Квотербек «Нью-Ингленда» Дрейк Мэй травмировал лодыжку уже в первом драйве. Это произошло после сэка от эдж-рашера «Лайонс» Айдана Хатчинсона. После этого Мэя заменил Томми ДеВито, который реализовал 12 из 24 передач на 81 ярд, отдал один тачдаун и сделал один перехват. Его четыре раза останавливали сэком.

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Хатчинсон также повредил колено во время празднования сэка и, хромая, покинул поле. Первые три очка «Пэтриотс» набрали после 33-ярдового филд-гола Энди Боррегалеса.

Два тачдауна Сент-Брауна

Ресивер «Лайонс» Амон-Ра Сент-Браун, мать которого родом из немецкого Леверкузена, отметился двумя тачдаунами в матче в Германии. Сначала он занёс 56-ярдовый тачдаун после приёма мяча, а в третьей четверти добавил ещё один — на 28 ярдов. Сент-Браун говорит по-немецки, регулярно приезжал в Германию в детстве и носит немецкий флаг на шлеме.

Ещё один тачдаун для Детройта на приёме оформил Айзек Теслаа. Квотербек «Лайонс» Джаред Гофф завершил игру с 303 ярдами пасом и тремя тачдаунами, при этом сделав два перехвата. Единственный тачдаун «Пэтриотс» в матче ДеВито отдал на 10 ярдов раннинбеку Лену Ларисону.

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