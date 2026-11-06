ЛаКешу Вомак обвиняют в невозврате арендованного автомобиля — The Hill

Демократку ЛаКешу Вомак, избранную в Палату представителей США после победы в 14-м избирательном округе Северной Каролины, обвиняют в том, что она якобы не вернула арендованный автомобиль в 2019 году, сообщает The Hill. Обвинение касается фелонии класса H.

Победа на выборах

Вомак победила республиканца Тима Мура, который до этого представлял округ в Палате представителей. The Hill называет ее победу частью успеха демократов в Северной Каролине, где демократы победили кандидатов-республиканцев в ряде гонок.

В октябре во время предвыборного мероприятия Вомак вручили повестку из-за ее неявки по уголовному вызову, связанному с этим делом. Мур использовал обвинение в предвыборной рекламе против соперницы. Вомак в ответ заявила, что республиканец использует неурегулированный правовой вопрос для нападок на ее репутацию.

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Возможные ограничения в Конгрессе

Обвинительный приговор по делу о фелонии сам по себе не лишил бы Вомак права быть членом Палаты представителей. В то же время правила Палаты предусматривают, что законодатель, приговоренный к сроку два года или более, должен воздерживаться от голосований на заседаниях Палаты и Комитета всей Палаты.

По данным издания, в таком случае от Вомак также ожидали бы отказа от назначений в комитеты и руководящих должностей в партии. Максимальное наказание за фелонию класса H в Северной Каролине составляет два года, однако конкретный срок зависит от индивидуальных обстоятельств обвиняемой.

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