Лахор возглавил рейтинг загрязнения воздуха с AQI 296 — Dawn

Лахор в Пакистане утром 28 октября возглавил рейтинг наиболее загрязненных крупных городов мира, который ведет платформа IQAir. В 10:00 индекс качества воздуха AQI в городе достиг 296, сообщает Dawn. С понижением температуры смог над городом усилился и ухудшил видимость.

Показатели других городов

Второе место в рейтинге занял Каир с показателем AQI 289, третье — Дели с 272. В Ташкенте индекс составлял 186, в Карачи — 173. По шкале США показатели Лахора, Каира и Дели относились к категории «очень нездоровый».

Уровень AQI 296 означает высокое загрязнение воздуха, которое может создавать риски для здоровья, прежде всего для детей, пожилых людей и людей с респираторными или сердечными заболеваниями. Жителям советовали ограничить длительные физические нагрузки на открытом воздухе, особенно при наличии астмы и других заболеваний дыхательной системы.

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Меры властей

Представитель Агентства по охране окружающей среды Саджид Башир заявил, что власти контролируют промышленные предприятия и установили приборы для фиксации уровней загрязнения. По его словам, на смог влияют изменения погоды, а восточные ветры переносят в Лахор загрязненный воздух из приграничных районов Индии.

Власти также принимают меры против сжигания стерни, а также закупают и устанавливают еще 30 современных туманных пушек, смонтированных на электрических грузовиках. Их применяют прежде всего в районах с высокими уровнями PM10, чтобы подавлять пыль на дорогах и прилегающих территориях. Башир добавил, что строительные работы в Лахоре и других городах провинции также способствуют загрязнению.

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