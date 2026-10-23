Лахор в Пакистане утром 23 октября возглавил мировой рейтинг городов с наиболее загрязненным воздухом: индекс качества воздуха AQI, по данным платформы IQAir, составил 410. Показатель отнесли к категории «очень вредный для здоровья». Об этом сообщает Dawn.

Второе место в рейтинге занял Нью-Дели в Индии с AQI 203, третье — Дакар в Сенегале с показателем 196. Лахор был единственным пакистанским городом в первой двадцатке списка. Карачи также вошел в перечень из 21 города с AQI 110.

Концентрация PM2.5

По оценке IQAir, концентрация мелкодисперсных частиц PM2.5 в Лахоре была в 45,2 раза выше рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения среднегодового значения. PM2.5 — это частицы диаметром 2,5 микрометра или меньше, которые могут проникать в кровеносную систему и мозг и при длительном воздействии вызывать серьезные осложнения для здоровья.

Платформа посоветовала жителям города не заниматься спортом на открытом воздухе, держать окна закрытыми, пользоваться масками на улице и, по возможности, устанавливать очистители воздуха в помещениях.

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Данные местного мониторинга

Платформа мониторинга качества воздуха правительства провинции Пенджаб зафиксировала для Лахора AQI 339 в 11:00 в четверг. Этот показатель, сформированный на основе данных с десяти станций в городе, также классифицировали как «очень вредный для здоровья». По данным Dawn, расхождение между показателями двух систем может быть связано с различиями в станциях мониторинга, периодах усреднения и методиках измерения.

Правозащитник Шейх Сакиб заявил Dawn, что из-за смога у его двоих детей инфекции горла, и раскритиковал действия властей по снижению загрязнения. Он предположил, что посещаемость школ может сократиться вдвое, поскольку родители перестанут отправлять детей на учебу из-за ухудшения качества воздуха. Сакиб также заявил, что видит сжигание растительных остатков вдоль автомагистралей, а на дорогах Лахора — транспорт, выбрасывающий дым.

2 октября Лахор уже возглавлял список IQAir с AQI 167, который тогда определили как «вредный для здоровья». Ранее на этой неделе Служба мониторинга атмосферы Copernicus Европейского Союза также отнесла Лахор к городам с «чрезвычайно низкими» уровнями озона.

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