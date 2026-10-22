Высокий суд Лахора в Пакистане направил секретарю Министерства иностранных дел Асиму Ифтихару уведомления по двум отдельным ходатайствам о неуважении к суду. Они касаются предполагаемого неисполнения предыдущего постановления по делу двух граждан Пакистана, связанных с партией PTI и задержанных в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает Dawn.

14 сентября суд поручил секретарю МИД рассмотреть и принять решение в течение 15 дней по обращениям, связанным с задержанием Саида Салмана Разы Заиди и Мухаммада Джунайда Джахангира.

Ответ до 29 октября

Ходатайства о неуважении к суду рассматривал судья Садик Мехмуд Хуррам. Представитель заявителей барристер Абузар Салман Ниязи утверждал, что оба мужчины по-прежнему не имеют консульского и дипломатического доступа, а также юридической помощи.

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По словам адвоката, заявители не были официально уведомлены о решениях по их обращениям, хотя после постановления суда прошло значительное время. Ниязи просил начать производство о неуважении к суду из-за предполагаемого неисполнения постановления. После первоначального рассмотрения судья направил секретарю МИД уведомления для представления ответа до 29 октября.

Обстоятельства задержания

В основном ходатайстве адвокат заявил, что Заиди исчез из своего жилья в Шардже 27 сентября 2024 года, после чего был взят под стражу властями ОАЭ. Жена Заиди Фарьял Зайнаб, по утверждению адвоката, не получила четкой информации об обвинениях против мужа, ходе судебного разбирательства, возможном приговоре и полном комплекте судебных материалов.

Джахангира, по словам Ниязи, задержали 24 сентября 2024 года в аэропорту Дубая, когда он возвращался из Саудовской Аравии. Его отец Мухаммад Ибрагим оспорил предполагаемую неспособность федерального правительства и МИД обеспечить эффективную консульскую защиту и юридическую помощь. Заявители просят предоставить мужчинам консульскую и юридическую помощь, получить их судебные документы и предпринять дипломатические шаги для их возвращения в Пакистан.

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