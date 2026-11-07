Высокий суд Лахора в Пакистане отклонил петицию в общественных интересах, автор которой просила обязать федеральные и провинциальные власти принять законодательные меры в отношении изнасилования в браке. Судья Абхер Гул Хан постановила, что конституционный суд не может принудить законодательный орган принять определенный закон или ввести новый состав уголовного правонарушения, сообщает Dawn.

Требования петиции

Петицию подала адвокат Ариж Сохаил Бхатта. Она заявила, что работала с женщинами, которые жаловались на сексуальные действия без их согласия в браке. Заявительница утверждала, что в законодательстве отсутствует отдельная правовая база для сексуального насилия между супругами, и просила принять законодательные меры, в частности внести изменения в статьи 375 и 376 Уголовного кодекса Пакистана.

Судья подчеркнула, что решение не означает одобрения насилия или жестокого обращения в браке и не препятствует парламенту или провинциальным законодательным собраниям рассмотреть этот вопрос.

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Пределы полномочий суда

Хан отметила, что Конституция Пакистана распределяет полномочия между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти, а судебный контроль не позволяет судам присваивать законодательные функции. По ее словам, статья 199 Конституции дает высокому суду право издавать распоряжения для обеспечения основных прав, однако это отличается от принуждения законодателей к принятию конкретного закона.

Судья также сослалась на конституционные положения о защите безопасности, достоинства и равенства человека, а также на нормы, допускающие особую защиту женщин. В то же время она отметила, что требование государства защищать брак и семью не может быть разрешением на насилие в отношении одного из супругов.

По словам судьи, парламент и провинциальные ассамблеи обладают полномочиями принимать законы по уголовному праву, процедуре и доказательствам. Она указала, что заявительница не оспаривала конкретную норму как неконституционную и не указала на неисполнение властями существующей юридической обязанности.

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