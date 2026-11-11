В Австралии бывший полицейский Бо Ламарре-Кондон во время слушаний в Верховном суде штата Новый Южный Уэльс отрицал, что создал фальшивый профиль Джесси Берда в приложении для знакомств Grindr после их расставания.

Показания в суде

Как сообщает The Guardian, ранее друг Ламарре-Кондона дал показания, что тот создавал фальшивые профили Берда в Grindr и других приложениях. Во время перекрестного допроса прокурором Бреттом Хэтфилдом Ламарре-Кондон заявил, что этого не было.

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В то же время обвиняемый сказал, что после разрыва с Бердом пытался создать учетную запись с электронным адресом, который, как он считал, принадлежал мужчине, с которым встречался Берд. По его словам, он хотел проверить, активен ли этот адрес в приложении, чтобы выяснить, состоял ли тот мужчина в эксклюзивных отношениях с Бердом. Ламарре-Кондон добавил, что не создавал и не использовал учетную запись от имени этого человека.

Обвинения в убийстве

Бо Ламарре-Кондона обвиняют в том, что он смертельно ранил выстрелами Джесси Берда и его нового партнера Люка Дэвиса в доме Берда в районе Паддингтон в Сиднее 19 февраля 2024 года. По данным обвинения, для этого использовали служебное оружие полицейского. Он не признал вину по двум пунктам обвинения в убийстве и по обвинению в незаконном проникновении в жилище при отягчающих обстоятельствах. Судебное разбирательство перед судьей Натали Адамс продолжается.

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