«Барселона» в заявлении, опубликованном в понедельник, 23 ноября, сообщила, что 19-летний нападающий Ламин Ямаль пропустит матч Лиги чемпионов против «Сабаха» в Азербайджане. Встреча запланирована на среду. Причиной в клубе назвали дискомфорт в правой лодыжке. Об этом со ссылкой на заявление клуба сообщает Channel NewsAsia.

Матч против «Вильярреала»

Ямаль провел на поле весь матч чемпионата Испании против «Вильярреала», в котором «Барселона» победила со счетом 3:2. В нынешнем сезоне он выходил в стартовом составе в каждом из всех 17 матчей, проведенных «Барселоной».

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В клубе ожидают, что нападающий будет готов сыграть в воскресном матче Ла Лиги против «Депортиво Ла-Корунья».

Другие кадровые потери

Из-за травм матч с «Сабахом» также пропустят Хави Эспарт и Руни Барджи. Пау Кубарси, Андреас Кристенсен и Родри Эрнандес также могут не сыграть: их участие во встрече остается под вопросом.

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