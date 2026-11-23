Лана Дель Рей отметила выход игры Grand Theft Auto 6 поездкой в Майами и публикацией фотографий с уникальной сумкой Birkin, оформленной в стиле вымышленного Vice City. Майами вдохновил разработчиков игры на создание этого города.

Сумка и поездка по городу

Как сообщает NME, производитель сумки Prive Porter заявил, что продал Дель Рей этот единственный экземпляр. Певица опубликовала в Instagram подборку фотографий из Майами с этим аксессуаром.

Радиостанция и новый трек

Дель Рей также стала одной из ведущих внутриигровой радиостанции Back Country Radio в Grand Theft Auto 6. Вместе с мужем Джереми Дюфреном и Морганом Уолленом она представляет композиции в жанре «ренегат-кантри».

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Новый трек исполнительницы Crazy For You вошел в альбом Grand Theft Auto 6: The Album, который содержит 34 композиции и вышел вместе с игрой 19 ноября. В комментарии Rolling Stone Дель Рей назвала участие в проекте особенным и привилегией, а также сказала, что не может дождаться возможности сыграть в новую часть серии.

Rockstar Games сообщила, что Grand Theft Auto 6 в первый день после релиза собрала более 3,8 млрд долларов продаж. В компании заявили, что это был крупнейший запуск в истории индустрии развлечений.

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