Заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау во время визита в Буэнос-Айрес заявил, что администрация президента Дональда Трампа наиболее тесно согласована именно с правительством Аргентины. На пресс-конференции с министром иностранных дел Аргентины Пабло Кирно он отметил, что у США нет в мире другой страны, с правительством которой они были бы настолько согласованы.

Ландау похвалил администрацию президента Хавьера Милея за усилия по привлечению иностранных инвестиций. По его словам, Аргентина располагает ресурсами, чтобы стать экономической сверхдержавой, а нынешнее правительство создало условия для нового «золотого века» страны и способствует приходу иностранных инвесторов, сообщает Buenos Aires Times.

Заявления посла США вызвали споры

Выступление Ландау прозвучало через два дня после заявления посла США в Аргентине Питера Ламеласа, который связал дальнейшую поддержку Вашингтона с политическим курсом страны после 2027 года. Милей, который намерен баллотироваться на переизбрание в следующем году, является одним из ближайших союзников Трампа в Латинской Америке.

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Ламелас заявил, что США поддерживают правительство Милея и аргентинцев при условии движения страны «в правильном направлении: вправо, а не влево». Он также упомянул потенциальные инвестиционные проекты объемом до 20 млрд долларов, не приведя подробностей.

Кибербезопасность и визовые переговоры

Кирно отверг утверждения, что поддержка США имеет политические условия. По его словам, условием является продолжение курса на экономический рост, макроэкономический порядок и фискальную сбалансированность.

Во время визита Ландау Вашингтон также объявил о выделении 15 млн долларов на помощь Аргентине в создании Национального операционного центра кибербезопасности. Кроме того, стороны работают над возможным визитом вице-президента США Джей Ди Вэнса в ноябре и продолжают переговоры о возможном присоединении Аргентины к американской программе безвизового въезда.

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