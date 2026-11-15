В Объединённых Арабских Эмиратах дубайская Landmark Group расследует киберинцидент, связанный с несанкционированным доступом к данным клиентов её программы лояльности Shukran. Компания сообщила, что речь идёт об именах, контактных данных и датах рождения. Об этом сообщает The National.

Первоначальная оценка инцидента, опубликованная на сайте Shukran, по состоянию на субботу не изменилась. В этой оценке компания назвала имена клиентов, контактные данные и даты рождения среди информации, которой касался инцидент.

Риски использования персональных данных

Эксперты по кибербезопасности предупреждают, что даже базовая информация о человеке может быть ценной для злоумышленников. Исследователь Group-IB Мохамед Эмам отметил, что утечка не обязательно должна содержать финансовые данные, чтобы создавать возможности для мошенничества.

По его словам, имена и номера телефонов могут помочь преступникам создавать убедительные фишинговые сообщения или выдавать себя за представителей компаний. Такие действия могут быть направлены на то, чтобы склонить человека раскрыть дополнительные сведения, коды подтверждения или учётные данные.

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Как могут использоваться данные

Эмам сообщил, что похищенные сведения могут появиться на форумах киберпреступников, нелегальных онлайн-площадках или в частных каналах обмена сообщениями в течение нескольких часов после их получения. При этом не каждая утечка сразу публикуется или выставляется на продажу: злоумышленники могут сохранять информацию для собственных операций или передавать её конфиденциально.

Ведущий исследователь Kaspersky Магер Ямут добавил, что такие данные могут объединяться с информацией из предыдущих утечек, формируя более подробные профили потенциальных жертв. Это может облегчить целевые фишинговые атаки, попытки захвата учётных записей, мошенничество с персональными данными или финансовые аферы.

Генеральный директор ThreatLocker Дэнни Дженкинс подчеркнул, что локализация инцидента не устраняет риск для пострадавших клиентов. По его оценке, персональные данные могут попасть к другим преступным группам и использоваться для дальнейших атак на потребителей.

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