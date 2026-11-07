Пилот McLaren Ландо Норрис завоевал поул-позицию на Гран-при Сан-Паулу Формулы-1 в Бразилии. Квалификацию на автодроме Интерлагос в Сан-Паулу надолго приостановили из-за проливного дождя.

Третий поул подряд

Норрис обеспечил McLaren поул на этапе в Сан-Паулу третий год подряд, сообщает Channel NewsAsia. Британский пилот показал лучшее время в квалификации, состоявшейся в субботу, 7 ноября.

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Изменения на стартовой решётке

Второе время в квалификации показал Джордж Расселл из Mercedes, однако из-за штрафа он потеряет пять позиций на стартовой решётке. Его напарник Кими Антонелли, которого источник называет новоиспечённым чемпионом, будет стартовать с первого ряда.

Шарль Леклер из Ferrari стал четвёртым в квалификации, но также получит штраф в виде потери десяти позиций. В результате пилот Racing Bulls Лиам Лоусон должен стартовать третьим, а Нико Хюлькенберг из Audi — четвёртым.

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