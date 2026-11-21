Горнолыжница Лара Колтури, представляющая Албанию, победила в женском слаломе на этапе Кубка мира в австрийском Гургле. Это первая победа на Кубке мира как в карьере 20-летней спортсменки, так и в истории Албании, сообщает Channel NewsAsia.

Победа в Гургле

Колтури преодолела две попытки на трассе Кирхенкар за 1 минуту 45,47 секунды. Шведская спортсменка Сара Хектор, занимавшая после первой попытки седьмое место, стала второй с отставанием 0,27 секунды.

Лидировавшая после первой попытки шведка Анна Свенн Ларссон завершила соревнования третьей, уступив победительнице 0,30 секунды. В первой попытке 35-летняя шведка опережала Колтури на 0,24 секунды, а итальянка Лара Делла Меа шла третьей, проигрывая лидеру еще две сотые секунды. Во второй попытке Делла Меа потеряла позиции и финишировала девятой.

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Удачное начало сезона

Перед этапом в Гургле Колтури дважды подряд занимала второе место в начале сезона. В частности, в стартовом гигантском слаломе в Зёльдене она упустила победу с разницей всего в одну сотую секунды.

Свенн Ларссон претендовала на первую победу на Кубке мира почти за три года. Ее две предыдущие победы на турнире также были одержаны в слаломе, а в последний раз она поднималась на высшую ступень пьедестала в феврале 2024 года. Американка Микаэла Шиффрин в этом сезоне сократила количество стартов в слаломе, сосредоточившись больше на гигантском слаломе и супергиганте.

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