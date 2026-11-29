В Турине, Италия, «Лацио» победил «Торино» со счетом 2:1 и продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии. Римская команда набрала 35 очков и на три балла опережает «Интер», который в своем матче разгромил «Дженоа» — 4:0, сообщает Channel NewsAsia.

Два гола до перерыва

Гости выдержали стартовое давление «Торино», а в конце первого тайма забили дважды за две минуты. Счет открыл Оливер Провстгорд, который головой замкнул подачу с углового. Вскоре Маттия Дзакканьи перехватил мяч в центре поля, отдал передачу на Густава Исаксена, а датчанин вошел в штрафную площадь и пробил в дальний угол.

В начале второго тайма вратарь «Лацио» Кристос Мандас перевел в стойку удар Джованни Симеоне. Позже Че Адамс сократил отставание «Торино» ударом головой, однако римляне удержали победный счет. «Лацио», который в прошлом сезоне финишировал девятым, имеет лучшую защиту в лиге и на 17 очков больше, чем на этой стадии предыдущего чемпионата.

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«Интер» забил четыре мяча «Дженоа»

«Интер» решил судьбу встречи с «Дженоа» еще до перерыва. Лаутаро Мартинес, который впервые с сентября вышел в стартовом составе в матче лиги, открыл счет на 29-й минуте после передачи Анди Диуфа. Позже отклоненная передача Мартинеса нашла Маркуса Тюрама, который забил в развороте, а Петар Сучич реализовал пенальти в конце первого тайма.

Второй гол Тюрама в матче получился случайным: передача Николо Бареллы вдоль линии ворот после рикошета от защитника попала в голень форварда и оказалась в сетке. «Интер» поднялся на второе место, тогда как «Рома» перед воскресной игрой с «Монцей» имела на очко меньше.

Победа «Фрозиноне»

В еще одном субботнем матче «Фрозиноне» победил «Парму» со счетом 3:0. Томаш Бобчек в своем первом матче в стартовом составе оформил хет-трик во втором тайме. Для команды, повысившейся в классе, это была шестая подряд домашняя победа, которая вывела ее на шестую позицию, тогда как «Парма» опустилась в зону вылета.

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