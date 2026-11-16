Латвия может профинансировать строительство военного учебного полигона Селия непосредственно из оборонного бюджета вместо государственно-частного партнерства. О такой возможности министр финансов Марис Кучинскис заявил в интервью агентству LETA, сообщает Baltic News Network.

Альтернатива государственно-частному партнерству

По словам Кучинскиса, новые макроэкономические прогнозы свидетельствуют о том, что средства для проекта, возможно, не придется привлекать за пределами государственного бюджета. Министерство обороны рассматривало модель государственно-частного партнерства, при которой государство выплачивало бы средства за объекты в течение многих лет.

Министр отметил, что такая схема позволила бы растянуть платежи во времени, однако общая стоимость проекта в итоге могла бы вырасти вдвое. Он сравнил этот механизм с ипотекой, когда необходимых средств нет сразу.

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Решение Eurostat и сроки работ

Выбор модели финансирования зависит, в частности, от решения статистической службы ЕС Eurostat о возможности не учитывать проект государственно-частного партнерства в бюджетном дефиците. Кучинскис заявил, что Eurostat не демонстрирует готовности к уступкам, а Литва уже получила отказ по аналогичной схеме.

Окончательного прогноза относительно финансирования полигона непосредственно из оборонного бюджета министр не сделал. Он сообщил, что с Европейским инвестиционным банком уже проведена значительная работа, а правительству еще предстоит принять решение. По оценке Кучинскиса, строительство продлится не менее четырех-пяти лет.

Ранее программа TV3 Nekā personīga сообщала, что план финансирования новой военной базы и армейских складов на полигоне Селия оставался неопределенным. Если расходы придется включить в запланированные оборонные расходы на уровне 5% ВВП, другие планы военного развития могут существенно замедлиться.

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