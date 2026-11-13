Латвия может заморозить реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica, если не сможет привлечь достаточное финансирование Европейского Союза. Такую возможность допустил министр финансов Латвии Марис Кучинскис, сообщает Baltic News Network.

По словам министра, ежегодное государственное софинансирование проекта могло бы составить около 150 млн евро при условии получения средств ЕС через программу Connecting Europe Facility. Кучинскис назвал привлечение такого финансирования самым сложным вопросом для страны.

Предел государственного финансирования

Кучинскис заявил, что Министерство транспорта и Министерство финансов рассчитали возможный объём расходов Латвии. По его словам, государство могло бы дополнительно направить несколько десятков миллионов евро, доведя свой ежегодный вклад до 200 млн евро, в том числе для финансирования управления проектом.

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Министр оценил этот вклад в 15% государственного софинансирования. По его словам, общий объём финансирования проекта при таком подходе составил бы примерно 1 млрд евро в год, а завершить Rail Baltica можно было бы в 2041 году. Кучинскис считает, что без увеличения внешней поддержки проект слишком дорог для страны с населением около 1,5 млн человек и низкой плотностью населения.

Возможная приостановка проекта

Министр подчеркнул, что Латвия не планирует повышать налоги ради строительства железной дороги и не может направить на него все другие европейские структурные фонды, предназначенные для дорог, школ и других инвестиций. По его словам, премьер-министр поднимает вопрос финансирования перед ответственными чиновниками в Брюсселе.

Кучинскис также отметил, что Латвии придётся выполнять действующие контрактные обязательства по Rail Baltica. По его словам, самой дорогой частью проекта является мост через Даугаву возле Саласпилса. По мнению министра, военное значение железной дороги сейчас прежде всего связано с соединением военных полигонов и обеспечением доступа к ним.

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