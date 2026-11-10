Национальные вооруженные силы Латвии объявили оранжевый уровень воздушной тревоги в Лудзенском крае из-за потенциальной угрозы воздушному пространству страны. Жители территорий, которых касается предупреждение, получили уведомления на мобильные телефоны, сообщает LSM English.

Что означает оранжевый уровень

Латвийские военные используют двухуровневую систему оповещений через мобильную связь. Желтый уровень является информационным сообщением о возможной угрозе в воздушном пространстве и не предполагает немедленных действий со стороны населения.

По разъяснению Национальных вооруженных сил Латвии, оранжевый уровень означает подтвержденную угрозу в воздушном пространстве и необходимость немедленно выполнять указания в районах действия предупреждения.

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Рекомендации для жителей

Людям в помещениях рекомендуют укрыться там, где между ними и внешней частью здания есть как минимум две стены. Тем, кто находится в автомобиле, советуют оценить обстановку: продолжить движение к безопасному месту либо выйти из машины, отойти от дороги и найти ближайшее укрытие.

В случае звука взрыва следует оставаться в помещении и держаться подальше от окон и дверей. После взрыва не стоит выходить наружу до сообщения экстренных служб или как минимум 10 минут после последнего взрыва. Военные также призвали не публиковать фото и видео в социальных сетях, чтобы не распространять дезинформацию и не раскрывать оборонные позиции.

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