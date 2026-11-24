Правительство Латвии планирует уже в следующем месяце обсудить возможное закрытие сухопутной границы с Российской Федерацией — государством-агрессором. Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил министерствам иностранных дел и транспорта подготовить позицию относительно потенциальных ограничений с учетом рисков для национальной безопасности и возможного влияния на транзит и транспортное движение в Балтийском регионе, сообщает The Moscow Times.

Правительство должно согласовать позицию

Министр внутренних дел Янис Домбрава заявил, что новосформированное правительство должно выработать общее понимание относительно границы, прежде чем принимать решение о закрытии пунктов пропуска. Парламент Латвии утвердил состав нового кабинета на прошлой неделе после октябрьских парламентских выборов.

Ранее Кулбергс призвал Европейский Союз закрыть границы для всех граждан России. Он аргументировал это тем, что правительства европейских стран не могут должным образом проверить тысячи россиян, которые продолжают ездить в ЕС.

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Влияние решения Эстонии

Обсуждение в Латвии проходит на фоне подготовки Эстонии к закрытию пунктов пропуска на российской границе в следующий вторник. Эстония связала это решение с заявлениями о вероятной российской диверсии против местного производителя беспилотников. Россия отвергла эти обвинения, а МИД государства-агрессора вызвал самого высокопоставленного эстонского дипломата в Москве из-за запланированного закрытия, которое, как ожидается, продлится не менее шести месяцев.

Глава Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс предупреждал, что закрытие эстонских переходов может привести к длинным очередям на латвийских пунктах пропуска и потребует сверхурочной работы пограничников. В то же время закрытие латвийских пунктов, по его словам, позволило бы перебросить больше персонала на патрулирование.

В прошлом месяце латвийские власти также обвинили Россию и Беларусь в попытке принудительно переправить через границу почти два десятка мигрантов. По утверждению властей, люди, проникшие через границу, повредили электрическое оборудование и похитили камеры наблюдения, после чего вернулись на территорию Беларуси. Минск отверг эти обвинения.

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