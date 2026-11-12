Министерство внутренних дел Латвии предложило продлить режим усиленной охраны на границе с Беларусью до 30 июня 2027 года. Сейчас этот режим действует до конца 2026 года. Министерство подготовило проект решения для рассмотрения правительством, сообщает Baltic News Network.

Причины продления режима

В МВД Латвии заявили, что миграционное давление на латвийско-белорусской границе остается высоким. Ведомство также сообщило об изменении тактик, которые, по его оценке, применяются для подрыва целостности государственной границы.

Несмотря на построенную на этом участке пограничную инфраструктуру, там фиксируют случаи преднамеренного повреждения оборудования, в частности камер видеонаблюдения и электрораспределительных шкафов. Также выявляли случаи незаконного пересечения границы через туннели и агрессивного поведения в отношении работников, привлеченных к охране границы.

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Министерство считает, что провокации и гибридные угрозы на границе могут продолжаться, а незаконная миграция используется для давления на Латвию, а также на внешние границы ЕС и НАТО. В ведомстве также подчеркнули необходимость скоординированных действий стран региона для поддержания сопоставимого уровня охраны границ с Беларусью.

Статистика пересечений

По данным агентства LETA, по состоянию на 10 ноября 2026 года 12 857 людям предотвратили незаконное пересечение латвийско-белорусской границы. В 2025 году таких лиц было 12 046, а 31 нерегулярному мигранту разрешили въезд в Латвию по гуманитарным причинам.

В 2024 году пограничники предотвратили незаконное пересечение границы 5 388 лицами, в 2023 году — 13 863, в 2022 году — 5 286. По данным источника, Латвия испытывает миграционное давление, которое, как утверждают власти страны, организует Беларусь, с августа 2021 года.

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