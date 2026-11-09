Латвия вырыла 4 км рвов на восточной границе — LSM English

В Латвии продолжается строительство Балтийской линии обороны вдоль восточной границы: там роют противотанковые рвы и устанавливают бетонные заграждения, известные как «зубы дракона». На данный момент вдоль границы уже вырыли четыре километра рвов, а «зубы дракона» уложили на участке протяжённостью пять километров, сообщает LSM English.

Планы укрепления границы

Всего на первом этапе планируется вырыть противотанковые рвы протяжённостью 89 километров. Первые 27 километров должны завершить следующей весной. По данным Национальной гвардии Латвии, работы будут продолжаться и зимой.

На участке в Балвском крае бетонные заграждения размещают в три ряда. Каждый элемент весит примерно полторы тонны и имеет высоту чуть более метра. Позднее там должны вырыть противотанковый ров глубиной чуть более двух метров.

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Природные и искусственные препятствия

Общая длина границы Латвии с Россией и Беларусью превышает 450 километров. Укрепления будут возводить не на всём её протяжении: болота, озёра и густые леса на отдельных участках служат естественными препятствиями для движения тяжёлой техники. Искусственные барьеры обустраивают там, где техника потенциального противника могла бы передвигаться легче.

На одном из участков Балвского края уже вырыли рвы шириной более пяти метров; позднее их дополнят «зубами дракона». В Национальной гвардии пояснили, что для преодоления рвов нужны средства для засыпки или боевые мосты, а для расчистки бетонных заграждений — другие специальные системы.

До 2029 года на военное укрепление границы предусмотрено 303 млн евро. Эти средства планируют потратить не только на рвы и бетонные препятствия, но и на развитие других оборонных систем.

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