Латвийская национальная авиакомпания airBaltic может исчерпать денежные резервы в первой половине декабря, если не получит доступ к дополнительному финансированию во время реструктуризации. В таком случае перевозчик не сможет продолжить работу и будет вынужден начать ликвидацию, сообщает Baltic News Network со ссылкой на документы, поданные в Суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка.

16 ноября компания подала в суд ответ на возражения части держателей обеспеченных облигаций с погашением в 2029 году. Они выступают против предоставления новым кредиторам приоритетного обеспечения над активами, которые уже находятся в залоге по этим облигациям.

Спор о финансировании

Заместитель председателя финансового консультанта авиакомпании Seabury Global Aviation Advisors Стефан Крастев в дополнительной декларации отметил, что анализ операционных прогнозов и прогнозов денежных потоков указывает на риск исчерпания средств без оставшихся траншей DIP-финансирования. Это финансирование airBaltic привлекает в рамках процедуры Chapter 11.

airBaltic требуется разрешение суда, чтобы предоставить новым кредиторам приоритетное обеспечение. Это необходимо для привлечения второго транша объемом до 125 млн евро и третьего — до 50 млн евро. По данным компании, она получила три предложения финансирования, и все потенциальные кредиторы требовали такого приоритета. После начала процедуры Chapter 11 перевозчик также искал альтернативные варианты, однако предложений без этого условия не получил.

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Активы и график слушаний

Компания предложила защитить интересы держателей облигаций залогом более низкого приоритета на дополнительные активы: восемь самолетов Airbus A220, семь запасных двигателей и авиационный симулятор. Суд еще не решил, достаточны ли эти меры и могут ли новые кредиторы получить приоритетное обеспечение.

Крастев оценил стоимость обеспечения облигационеров примерно в 251 млн евро при условии продолжения работы airBaltic. В случае ликвидации она, по его расчетам, может сократиться до 28,5–56,1 млн евро. Основное слушание по вопросу приоритета нового финансирования перенесли с 17–18 ноября на 9 декабря, а при необходимости оно также продолжится 10 декабря.

В октябре суд уже одобрил структуру DIP-финансирования объемом до 350 млн евро, однако вопрос приоритета залога для новых кредиторов остался нерешенным. airBaltic заявляет, что рейсы и обслуживание пассажиров в настоящее время будут выполняться по расписанию, а действующие билеты и бронирования остаются действительными.

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