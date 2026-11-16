Исследователи Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе вместе с коллегами из Университета Райса не выявили общего улучшения памяти у молодых и пожилых людей, выполнявших задания в комнате с ароматом эфирного масла лаванды. В то же время пожилые участники точнее вспоминали объекты, если впервые ощущали запах на начальном этапе обучения, а не во время второго блока заданий, сообщает News-Medical.

Как проводили эксперимент

К исследованию привлекли здоровых молодых и пожилых добровольцев без признаков болезни Альцгеймера. Сначала у них проверили базовое функционирование обоняния. Часть участников заходила в помещение, где диффузор распространял аромат лаванды, другие — в комнату без запаха.

На экране компьютера добровольцам показывали два набора изображений бытовых предметов, в том числе фена или помидора. Те, кто просматривал первый блок в помещении с ароматом, второй блок видели без запаха, и наоборот. Лаванду выбрали как распространенный аромат, который люди могут воспринимать как приятный или неприятный.

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Роль первого знакомства с ароматом

После паузы участникам демонстрировали те же, слегка измененные или совершенно новые изображения. Например, фен, который на этапе обучения был красным, мог стать синим. Это позволило оценить как общее распознавание предмета, так и способность запоминать его детали, в том числе цвет.

Пожилым участникам было сложнее вспоминать детали, однако наличие или отсутствие аромата само по себе не дало статистически значимого преимущества ни молодым, ни пожилым добровольцам. В то же время порядок появления запаха оказался важен именно для старшей группы: те, кто ощущал лаванду во время первой фазы обучения, точнее воспроизводили увиденное. Такой разницы среди молодых участников не зафиксировали.

Лучшую память на детали также показали пожилые добровольцы, которым запах показался приятным и у которых изначально были менее выраженные нарушения обоняния. Результаты опубликовали в журнале Frontiers in Aging Neuroscience. Авторы предполагают, что для поддержки памяти в пожилом возрасте значение могут иметь не только сенсорные стимулы, но и время и способ их первого восприятия.

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