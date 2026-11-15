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Лавина в Афганистане убила двух работников золотого рудника — Anadolu Agency

UA.NEWS 15 Ноября 2026 10:26
Лавина в Афганистане убила двух работников золотого рудника — Anadolu Agency

В провинции Бадахшан на севере Афганистана лавина сошла на горный склон, где работали добытчики золота. Два работника погибли, еще шесть получили ранения, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент в округе Аргандж-Хва

Событие произошло в субботу в районе Андараб округа Аргандж-Хва. Афганский телеканал Tolo News сообщил, что на момент схода лавины на золотом руднике работали несколько человек.

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Раненых и тела двух погибших военным вертолетом доставили в Файзабад — столицу провинции Бадахшан. Именно в этой северной провинции Афганистана произошла авария.

Риски добычи полезных ископаемых

Anadolu Agency отмечает, что аварии на горнодобывающих предприятиях в Афганистане происходят часто. По данным агентства, этому способствуют ненадлежащие стандарты безопасности и слабое регулирование отрасли.

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