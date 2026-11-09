В Японии Либерально-демократическая партия рассматривает дисциплинарные меры в отношении четырёх своих депутатов, которые покинули зал перед голосованием в нижней палате парламента по законопроекту о снижении налога на продукты питания. Законопроект, который поддерживает правительство премьер-министра Санаэ Такаити, нижняя палата одобрила в пятницу, сообщает The Japan Times.

Объяснения депутатов

Руководство ЛДП потребовало от бывшего премьер-министра Сигэру Исибы, Юко Обути, Хадзимэ Фунады и Ёсихисы Фурукавы представить письменные объяснения в понедельник. Они должны были объяснить, почему нарушили партийную линию, покинув зал перед голосованием.

Исиба после передачи объяснения в штаб-квартиру партии заявил, что поступления от потребительского налога должны полностью направляться на социальные расходы, в частности на здравоохранение, уход за пожилыми людьми, пенсии и уход за детьми. Все четверо во время обсуждения законопроекта выражали сомнения относительно источников покрытия сокращения налоговых поступлений и эффективности инициативы.

Снижение налога на два года

Законопроект предусматривает снижение налога на продукты питания с 8% до 1% на два года, начиная с апреля следующего года. Ожидается, что это приведёт к ежегодному сокращению налоговых поступлений на 5 трлн иен, или $31,6 млрд.

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ЛДП имеет две трети мест в нижней палате, поэтому законопроект без труда получил её поддержку. В то же время большинство в верхней палате парламента контролирует оппозиция. Противники инициативы могут сослаться на позицию влиятельных депутатов ЛДП, которые не приняли участия в голосовании.

Реакция партийного руководства

Руководитель политического направления ЛДП Такаюки Кобаяси подчеркнул, что голосование должно было состояться в соответствии с партийной линией, а партийная дисциплина крайне важна. По данным издания, руководство также опасается, что депутаты верхней палаты, разделяющие опасения Исибы и его коллег, могут выступить против законопроекта, если партия не отреагирует.

Санаэ Такаити воздержалась от оценки действий четырёх депутатов, отметив, что это были их индивидуальные решения. Она заявила, что правительство уверенно внесло законопроект и будет разъяснять его значение и последствия.

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