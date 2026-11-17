В США баскетболист Леброн Джеймс подал иск в федеральный суд Манхэттена в Нью-Йорке против приложения для спортивной аналитики и исследования ставок Bron. Он утверждает, что сервис без разрешения использовал его прозвище и созданный искусственным интеллектом образ спортсмена в рекламной кампании, сообщает Channel NewsAsia.

Требования в иске

В иске Джеймс заявил, что тщательно контролирует использование своего образа и выбирает бренды и проекты, которые рекламирует. Он просит суд запретить ответчикам использовать название Bron, а также взыскать компенсационные и штрафные убытки, размер которых не уточняется.

Ответчиками по делу также указаны сооснователи сервиса Аниш Гупта и Марк Зогби. Bron не ответил на запросы о комментарии, отмечает издание.

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ИИ-образ и ставки

По утверждению Джеймса, реклама содержала ИИ-версию баскетболиста, которая говорила его голосом, была в майке с прозвищем Bron и номером 23, имела его татуировки и просматривала ставки на других игроков НБА. В иске сказано, что это ложно создавало впечатление, будто Джеймс делает или рассматривает ставки на матчи НБА и показатели игроков, хотя правила лиги это запрещают.

Bron, также известный как PlayVision, в App Store описан как приложение для спортивной аналитики и исследования ставок со сравнением коэффициентов, данными об игроках и командах и отслеживанием ставок. В его описании указано, что сервис не принимает ставки. Джеймс также сообщил об эксклюзивных рекламных отношениях с платформой рынков прогнозов Polymarket.

Согласно материалам иска, адвокат Джеймса 5 ноября направил представителям сервиса письмо с требованием прекратить нарушения. После этого рекламу удалили, а пользователям пообещали новое название. В ролике также появился баскетболист Лука Дончич, который, по данным иска, тоже направил письмо с требованием прекратить нарушения.

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