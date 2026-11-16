Баскетболист «Филадельфия Севенти Сиксерс» Леброн Джеймс вышел на третье место в истории НБА по количеству результативных передач. В матче против «Индиана Пэйсерс», завершившемся победой «Филадельфии» со счетом 131:124, он отдал 11 ассистов, набрал 15 очков и сделал шесть подборов, сообщает Sky Sports.

Третье место по передачам

В четвертой четверти Джеймс отдал передачу Ви-Джею Эджкомбу, которая стала для него 12 092-й в карьере. Благодаря этому он обошел Джейсона Кидда в историческом списке НБА. Впереди Джеймса по этому показателю остаются только Джон Стоктон и Крис Пол.

Джеймс, которому в следующем месяце исполнится 42 года, проводит первый сезон в составе «Севенти Сиксерс». Он также является лидером НБА по количеству сыгранных матчей, минут на площадке, точных бросков с игры и попыток бросков с игры.

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Отрезок в третьей четверти

В третьей четверти Джеймс набрал восемь очков подряд и помог «Филадельфии» повести 82:73. Во время этого отрезка центровой Тако Фолл сделал подбор в атаке, после которого Джеймс реализовал два штрафных. Фолл также поставил заслон, позволивший Джеймсу пройти под кольцо. Позже баскетболист добавил бросок с 20 футов и данк.

В первой четверти Джеймс получил жесткий фол во время прохода в борьбе с бывшим игроком «Севенти Сиксерс» Келли Убри-младшим. Баскетболист некоторое время держался за левое запястье, однако до конца матча не демонстрировал заметных последствий травмы.

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