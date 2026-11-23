Датский производитель игрушек LEGO планирует инвестировать около €1 млрд в новый завод в Эштарреже, Португалия. Предприятие должно начать производство в 2030 году и после выхода на полную мощность обеспечить более 1 000 рабочих мест, сообщает Euronews.

Производство для европейского рынка

Компания заявила, что новая площадка поможет удовлетворить спрос на продукцию LEGO в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Завод станет четвертым предприятием LEGO в Европе после производств в Дании, Венгрии и Чехии.

Площадь завода составит 115 тыс. квадратных метров, а участок под него охватит 60 гектаров — это примерно соответствует площади 120 футбольных полей. На предприятии будут изготавливать и обрабатывать кубики LEGO, а также упаковывать готовые наборы.

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Автоматизация и возобновляемая энергия

По словам операционного директора LEGO Карстена Расмуссена, предприятие в Эштарреже станет наиболее автоматизированным и технологически развитым заводом компании. Выбор Португалии он объяснил близостью к рынкам сбыта, транспортным сообщением, ориентацией страны на устойчивое развитие и наличием квалифицированных работников.

Строительство планируют начать в первой половине 2027 года. LEGO намерена покрывать все ежегодные потребности завода в энергии из возобновляемых источников; около 80% должны обеспечить солнечные панели и системы накопления энергии на территории предприятия.

Новая площадка станет восьмым заводом LEGO в мире. Компания также ожидает открыть в 2027 году предприятие и региональный дистрибуционный центр в штате Виргиния, США.

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