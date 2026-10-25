Лейбористская оппозиция австралийского штата Тасмания планирует на этой неделе внести в парламент законопроект о первом введении лимитов расходов на избирательные кампании штата. Инициатива предусматривает, что партия сможет тратить не более 50 тыс. долларов на одного кандидата, сообщает ABC News.

Лидер тасманийских лейбористов Джош Уилли заявил, что такие правила должны сделать выборы соревнованием идей, а не финансовых возможностей. По его словам, ограничения должны защитить политику от влияния больших денег и создать более равные условия для новых участников выборов и партий.

Какие ограничения предлагают

В Тасмании есть пять избирательных округов в нижнюю палату парламента, где партия может выдвинуть в общей сложности 35 кандидатов — по семь в каждом округе. Таким образом, максимальные расходы партии по предложенной формуле составят 1,75 млн долларов. Независимым кандидатам предлагают разрешить тратить до 60 тыс. долларов, поскольку у них нет централизованной кампании.

Для сторонних участников избирательных кампаний и связанных с ними структур предлагают установить лимит в 75 тыс. долларов. Лимит должен охватывать рекламу, посты и листовки, оплату консультантов и агентств, социологические опросы, исследования и неденежные взносы. В то же время административные и операционные расходы, в том числе расходы на персонал, в него засчитываться не будут.

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Сроки действия и санкции

Законопроект предусматривает применение ограничений за девять месяцев до дня выборов, а в случае досрочного голосования — со дня роспуска парламента. Суммы предлагают индексировать в соответствии с инфляцией, а расходы партий в отдельном округе также ограничить. За превышение лимита документ предусматривает финансовое взыскание в двойном размере суммы перерасхода. Умышленный обход правил планируют определить как уголовное правонарушение, за которое возможны штрафы и лишение свободы.

Оппозиция рассчитывает вынести законопроект на рассмотрение нижней палаты до конца года. Уилли ожидает, что либеральное правительство штата и партия One Nation выступят против документа. Лимиты расходов уже действуют на выборах в верхнюю палату Тасмании и на местных выборах, а также на федеральных выборах Австралии и выборах штатов Новый Южный Уэльс, Западная Австралия и Австралийская столичная территория.

По данным Избирательной комиссии Тасмании, с 1 июля Лейбористская партия задекларировала 1,73 млн долларов расходов на кампанию, либералы — 1,13 млн, а Зеленые — 375 тыс. долларов. Профессор Университета Тасмании Ричард Экклстон считает, что ограничения способны уменьшить влияние больших денег на политику. В то же время Джеффри Уотсон из Центра общественной добросовестности предупредил, что такие правила могут существенно способствовать действующим политикам, у которых уже есть персонал и парламентские офисы.

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