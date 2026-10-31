В австралийском штате Виктория Лейбористская партия пообещала в случае переизбрания открыть 20 бесплатных стоматологических клиник. Премьер штата Бен Кэрролл заявил, что партия увеличит свое предыдущее предвыборное обещание с 10 до 20 учреждений, сообщает ABC News.

План стоматологических клиник

На программу планируют потратить 230 млн долларов. Клиники должны предоставлять бесплатную стоматологическую помощь людям всех возрастов. Региональные стоматологические центры предлагают разместить в Балларате, Бендиго, Джилонге, долине Латроб, Милдьюре и Шеппартоне.

Партия также назвала районы пригородов, где могут появиться новые учреждения: Баньюл, Бримбэнк, Кардиния, Кейси, Данденонг, Франкстон, Хьюм, Марибирнонг, Мелтон, Монаш, Уитлси, Уиндем, Ярра и Ярра-Рейнджс. Кэрролл заявил, что его предвыборный автобус должен посетить все 20 предложенных мест.

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Предложение оппозиции

Лидер оппозиции Джесс Уилсон, со своей стороны, намерена предложить ускорение и расширение предписаний о защите работников. По замыслу Коалиции, такие предписания должны запрещать агрессивным и жестоким правонарушителям приближаться к работникам, которым они ранее причинили вред.

Коалиция обещает ввести временные защитные предписания в качестве одного из первых законодательных шагов после возобновления работы парламента штата. Полиция Виктории также могла бы подавать заявления о таких предписаниях от имени пострадавших, а действие механизма предлагают распространить на коммерческие заведения, сферу гостеприимства и сервисные предприятия, где работники контактируют с общественностью.

Выборы в штате Виктория запланированы на 28 ноября, досрочное голосование начнется 18 ноября. В избирательные списки внесены более 4,6 млн жителей штата.

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