Лейбористская партия австралийского штата Виктория перед выборами предложила ввести для молодых правонарушителей реабилитационное содержание сроком до 12 месяцев. В случае переизбрания правительства молодых людей будут круглосуточно содержать в защищённых жилых учреждениях ювенальной юстиции, сообщает ABC News Australia.

Реабилитационное содержание

Предлагаемая политика будет касаться молодых правонарушителей, причастных к нетяжким правонарушениям или правонарушениям средней тяжести. Министр по предотвращению преступности Пол Эдбрук заявил, что действующая система уже предусматривает содержание несовершеннолетних за тяжкие преступления, однако не имеет действенного варианта для менее тяжких нарушений.

Эдбрук назвал Молодёжный центр юстиции в Малмсбери, который правительство Аллана вновь открыло ранее в этом году, возможным учреждением для программы. В октябре 2025 года министр исправительных служб Энвер Эрдоган объяснял возобновление работы центра ростом на 46% показателя содержания под стражей после реформы залога в марте.

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При повторном открытии в учреждении, рассчитанном более чем на 100 мест, сначала стали доступны 30 мест. План предусматривал расходы более 141 млн долларов в течение пяти лет. По словам Эдбрука, программа может охватить почти 500 молодых людей за два года, а её мощности впоследствии могут расширить.

Планы оппозиции в отношении UFC

Тем временем оппозиционная Либеральная партия сосредоточилась на проведении крупных мероприятий в Мельбурне. Её лидер Джесс Уилсон пообещала в случае победы создать фонд привлечения крупных мероприятий объёмом 40 млн долларов для спортивных и развлекательных событий.

Среди заявленных планов — возвращение турниров UFC в Мельбурн. Предложение также предусматривает сотрудничество с компанией TKO, которая управляет WWE и Zuffa Boxing. Уилсон заявила, что такие мероприятия должны поддержать малый бизнес и создать рабочие места. Выборы в штате Виктория запланированы на 28 ноября.

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