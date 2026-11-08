В Познани, Польша, «Лех» сыграл вничью 2:2 с любинским «Заглембе» в матче 14-го тура Экстракласы. Хозяева сравняли счёт на четвёртой компенсированной минуте второго тайма: Михал Гургуль забил головой. Об этом сообщает Interia Sport.

Два гола Регулы

«Лех» контролировал стартовые минуты встречи, однако до перерыва пропустил. Марцель Регула отличился в компенсированное время первого тайма после ошибки хозяев при вводе мяча из аута. Голкипер «Заглембе» Златан Аломерович до этого совершил четыре сейва, в том числе после ударов Гургуля и Янника Аньеро.

На 52-й минуте Патрик Валемарк реализовал пенальти, назначенный за фол на нём в штрафной площади гостей. Однако уже через четыре минуты Регула во второй раз вышел один на один с голкипером Матеушем Лисом и вновь вывел любинскую команду вперёд — 2:1.

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Гол в компенсированное время

На 82-й минуте Дамиан Михальский остановил Аньеро, который выходил на чистую голевую позицию. Гости доигрывали матч вдесятером, но сохраняли преимущество до окончания основного времени. «Лех» избежал поражения благодаря голу Гургуля на 90+4-й минуте.

Согласно статистике матча, познанская команда владела мячом 72% времени и нанесла 29 ударов, 11 из которых пришлись в створ ворот. «Заглембе» пробил шесть раз, нанеся четыре точных удара. После ничьей «Лех» сохранил статус непобеждённого дома в этом сезоне, однако прервал серию из пяти побед в Экстракласе.

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