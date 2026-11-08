В Непале лабрадор Лео получит награду за работу во время поисков после наводнения на реке Бхотекоши. Пес в течение 20 дней помогал спасательным группам в пострадавших районах, в частности в Нувакоте, где обнаружил два тела, человеческий скелет и несколько частей тел. Об этом сообщает Kathmandu Post.

Наводнение 26 августа унесло почти 1 500 жизней, еще более 5 000 человек считаются пропавшими без вести. Семьи разыскивали близких в больницах Катманду и отправлялись в пострадавшие районы Расува и Нувакот.

Награда во время праздника собак

Лео вручат медаль в воскресенье во время Кукур-Тихар — дня фестиваля Тихар, посвященного чествованию собак. Награду вручит заместитель генерального инспектора полиции Ом Рана, который временно возглавляет Департамент расследования преступлений полиции Непала.

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В полиции Непала служат 107 подготовленных собак. Их обучают разыскивать подозреваемых, обнаруживать оружие и взрывчатку, наркотики, а также работать во время поисково-спасательных операций. Кинологические подразделения действуют в каждой провинции страны. Собак, обученных обнаруживать наркотики и взрывчатку, также привлекают в аэропортах, а других — на пограничных пунктах, во время специальных операций и для охраны VIP-персон.

Работа на местах преступлений

Полиция все чаще использует служебных собак в расследованиях тяжких преступлений. В частности, во время расследования убийства Бхолы Сахани в муниципалитете Гадхимай собака после обнюхивания черного худи с места происшествия привела следователей к дому Субода Рама. Впоследствии Рама задержали по подозрению в убийстве на основании других собранных доказательств.

В то же время представитель Центрального бюро расследований отметил, что эффективность собак зависит от условий: работе могут помешать сильный дождь, большое количество людей на месте преступления или маршрут, который заканчивается у реки. По данным Кинологического офиса, собаку лучше всего привлекать для преследования следа в течение первых 24 часов после преступления.

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