В Великобритании футбольный клуб «Лестер Сити» досрочно прекратил сделку с криптовалютным казино BC Game, которое было главным спонсором на передней части футболок команды. Это произошло после того, как компания объявила российскую порноактрису Еву Элфи своим амбассадором бренда, сообщает The Guardian.

Досрочное прекращение сделки

18 ноября клуб заявил, что завершил сотрудничество с BC Game раньше запланированного срока, поскольку стороны признали различия в своих коммерческих приоритетах. Сделка, заключённая в июле 2024 года, должна была действовать до окончания сезона.

По данным издания, «Лестер» напрямую выразил BC Game обеспокоенность последствиями партнёрства компании с Элфи. В BC Game объясняли выбор амбассадора тем, что она имеет сложившееся присутствие в игровых сообществах.

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Реакция болельщиков

Партнёрство BC Game с порноактрисой вызвало негативную реакцию Foxes Trust — объединения болельщиков «Лестера». Там заявили о разрушительном влиянии азартных игр и порнографии и отметили, что сочетание этих сфер через спонсора связывает их с футбольным клубом.

BC Game является офшорной компанией, зарегистрированной в Белизе, которая не имеет лицензии на работу в Великобритании. Она была главным спонсором «Лестера» с 2024 года.

Болельщики, купившие футболки с брендингом BC Game в течение последних 28 дней, смогут обменять их или получить полное возмещение. Клуб также пообещал оплатить стандартную доставку при возврате товара.

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