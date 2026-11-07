В США польский футболист Роберт Левандовский объяснил переход в клуб MLS «Чикаго Файр» нежеланием продолжать карьеру в другой европейской команде после ухода из «Барселоны». По его словам, после выступлений за каталонский клуб он не представлял себя в другом клубе Европы и не искал там новую команду.

Решение после ухода из «Барселоны»

В середине мая 2026 года Левандовский сообщил о завершении сотрудничества с «Барселоной», а затем выбрал «Чикаго Файр». О причинах своего решения нападающий рассказал в интервью ESPN, сообщает Interia Sport.

«После того как я решил уйти из „Барселоны“, я не хотел оставаться в Европе. После выступлений за „Барселону“ я не мог представить себя в другой команде в Европе. Поэтому я не искал там новый клуб», — сказал Левандовский.

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По данным издания, в СМИ появлялись сообщения о возможном интересе к 38-летнему польскому форварду со стороны итальянских клубов. В то же время Левандовский решил продолжить карьеру в американской MLS.

Статистика в «Чикаго Файр»

Как отмечает Interia Sport, Левандовский провел за «Чикаго Файр» 22 матча, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Вместе с командой он также завоевал путевку в плей-офф MLS.

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