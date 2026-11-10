В Польше нападающий и капитан национальной сборной Роберт Левандовский заявил на пресс-конференции в Варшаве, что пока не готов делать чёткие заявления о своём дальнейшем будущем в команде. По его словам, его позиция не изменилась с предыдущего общения со СМИ более четырёх недель назад.

Как сообщает RMF24, 38-летний футболист сосредоточен на ближайших матчах Лиги наций. Сборная Польши 14 ноября сыграет против Румынии в Бухаресте, а через три дня примет Швецию во Вроцлаве. За два тура до завершения соревнований во втором дивизионе Лиги наций поляки занимают третье место в группе с четырьмя очками.

Ближайшие матчи

Левандовский заявил, что команда отправляется в Бухарест с намерением победить, однако ожидает более сложного матча, чем домашняя игра 2 октября. Тогда Польша победила Румынию со счётом 6:0, а соперник долгое время играл в меньшинстве.

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Форвард подчеркнул, что матчи сборной всегда имеют престижный характер, и выразил надежду, что поляки проведут обе ближайшие игры на оптимальном уровне. Он также рассказал, что комфортно чувствует себя в «Чикаго Файр», с которым вышел в плей-офф MLS. По словам футболиста, первые недели в США были непростыми из-за новой реальности и расстояния, однако со временем он всё более позитивно оценивает жизнь и тренировки в Чикаго.

Ситуация с составом

Главный тренер сборной Польши Ян Урбан сообщил, что кадровая ситуация перед матчами хорошая. По его словам, все остальные футболисты здоровы и находятся в его распоряжении, а защитник «Порту» Ян Беднарек должен в ближайшее время присоединиться к команде.

Беднарек покинул поле после удара мячом в голову в матче «Порту» против «Витории Гимарайнш». Обследования в клубе не выявили травмы, которая могла бы помешать ему сыграть за сборную в ближайшее время. При этом в матче с Румынией он не выступит из-за перебора жёлтых карточек.

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