В Дортмунде, Германия, «Байер» из Леверкузена обыграл лидера Бундеслиги «Боруссию» со счётом 2:1 и нанёс команде первое поражение в сезоне. Победный мяч на 80-й минуте забил Эсекиэль Фернандес, сообщает Channel NewsAsia.

Волевая победа «Леверкузена»

Дортмундцы вышли вперёд благодаря голу Феликса Нмечи. Для него это был третий подряд матч Бундеслиги, в котором он отличился. Однако «Байер» создал больше опасных моментов и сравнял счёт чуть более чем за 20 минут до конца игры.

Патрик Шик головой забил свой 100-й гол в Бундеслиге. Затем Фернандес также головой замкнул передачу на дальней штанге и принёс леверкузенцам победу на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

«Боруссия» могла увеличить отрыв на вершине таблицы до четырёх очков после нулевой ничьей «Баварии» с «Гамбургом». Вместо этого расстояние между дортмундцами и «Байером», занимающим пятое место, сократилось до двух очков.

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Ничья «Фрайбурга» и «Лейпцига»

Шедший третьим «Фрайбург» не смог возглавить таблицу после домашней ничьей 2:2 с «РБ Лейпциг». Хозяева вели 2:0: Игор Матанович забил на 11-й минуте после ошибки вратаря Мартена Вандевордта, а Максимилиан Эггештайн реализовал пенальти за игру рукой.

Кристофер Нкунку сократил отставание «Лейпцига» с пенальти, забив 33-й гол команды в сезоне чемпионата. На третьей добавленной минуте Кристоф Баумгартнер сравнял счёт ударом с лёта с 14 ярдов и прервал серию «Фрайбурга» из шести побед во всех турнирах.

В другом матче дня «Аугсбург» разгромил «Хоффенхайм» — 4:0. Гости остались в меньшинстве на 20-й минуте после удаления Матса Ротса за срыв очевидной голевой атаки.

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