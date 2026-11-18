Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Шэньчжэне, Китай, заявил, что мир и стабильность на Корейском полуострове необходимы для развития стратегического партнерства Сеула и Пекина. Переговоры состоялись 18 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Как сообщает Korea Herald, Ли подчеркнул, что стабильность на полуострове отвечает общим интересам двух государств, и выразил надежду на сотрудничество ради мирного сосуществования. Встреча состоялась накануне запланированного трехстороннего саммита с участием Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и президента России, государства-агрессора, Владимира Путина.

Экономическое сотрудничество

Ли также заявил, что улучшение отношений между Южной Кореей и Китаем должно способствовать углублению сотрудничества. Стороны обсудили переговоры по услугам и инвестициям в рамках двустороннего соглашения о свободной торговле.

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По данным издания, правительственные источники сообщили, что Сеул и Пекин принципиально договорились завершить эти переговоры. Соглашение о свободной торговле, вступившее в силу в 2015 году, первоначально было сосредоточено на торговле товарами. Переговоры должны расширить его охват, включив доступ к рынкам услуг и инвестиций.

Торговля и обмены

По словам Ли, двусторонняя торговля в первой половине года выросла почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он также прогнозирует, что число взаимных поездок между странами в этом году впервые с 2019 года превысит 10 миллионов.

Си Цзиньпин назвал Китай и Южную Корею близкими дружественными соседями и стратегическими партнерами. Он заявил о готовности Пекина усиливать коммуникацию и координацию с Сеулом, поддерживать стабильность глобальных производственных цепочек и содействовать совершенствованию системы глобального управления.

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