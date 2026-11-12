Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что инвестиции Samsung Electronics в размере 6 трлн вон в завод по упаковке чипов высокоскоростной памяти HBM в Асане могут сопровождаться примерно 40 трлн вон инвестиций в передовое оборудование.

Завод по упаковке HBM-чипов

По словам президента, Samsung Electronics вкладывает 6 трлн вон в предприятие по упаковке HBM-чипов в Асане, в Южной Корее. В сообщении эту сумму оценили в 4,48 млрд долларов.

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Дальнейшие вложения

Ли сказал, что после инвестиций в завод должны поступить около 40 трлн вон вложений в передовое оборудование. В приведенном сообщении он не уточнил сроки таких инвестиций или их распределение по направлениям.

О заявлении президента сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters. В материале также приведен курс 1339,55 вон за один доллар США.

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