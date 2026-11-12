В Австралии Либеральная партия лишила Пола Линдеманна поддержки как кандидата в избирательном округе Уильямстаун после обнаружения его постов в Facebook с расистской лексикой в отношении коренных австралийцев. Его имя останется в избирательном бюллетене, поскольку прием кандидатур завершился в понедельник, сообщает ABC News.

Посты под псевдонимом

Линдеманн публиковал сообщения в группе Facebook под именем Biddy Hu Biddy Hu. По данным издания, этот псевдоним, вероятно, связан с названием его яхты Biddy Hu II.

В постах он использовал уничижительные термины в отношении коренных австралийцев. Линдеманн также писал, что аборигены с «иностранной кровью» должны отказаться от статуса коренного населения.

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Один из терминов, использованных Линдеманном, применялся в законах раннего колониального периода в штате Виктория для обозначения детей коренных народов, у которых один из родителей был некоренного происхождения. Такие нормы использовались для оправдания отделения детей от их общин. Комиссия правосудия Юррук в Виктории пришла к выводу, что законодательство, позволявшее принудительно забирать детей коренных народов из семей и культурной среды, было актом геноцида.

Реакция партии и представителей коренных народов

Сопредседатель органа по вопросам договора штата Виктория Gellung Warl Джаран Мюррей-Джексон поддержал решение либералов. По его словам, партия правильно отозвала поддержку кандидата, использовавшего расистскую и дегуманизирующую лексику, связанную с политиками, которые нанесли длительный ущерб коренным народам.

Лидер Либеральной партии Джесс Уилсон заявила, что партия не знала об этих комментариях до выдвижения Линдеманна кандидатом и считает их глубоко оскорбительными. Она отметила, что при наличии этой информации партия не выдвинула бы его. Уилсон также признала, что Линдеманн все еще может быть избран, однако подчеркнула: он больше не является кандидатом от либералов.

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